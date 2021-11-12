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الحرارة إلى ارتفاع نهاراً وأجواء باردة ليلاً

2021-11-12

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وباردا ليلا في معظم المناطق وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

  الجمعة السبت الأحد
دمشق 21/7 22/8 19/8
القنيطرة 19/6 20/7 18/8
درعا 23/7 22/8 21/8
السويداء 22/7 21/9 20/9
حمص 22/5 22/7 20/8
حماة 21/7 22/8 20/8
الحسكة 23/8 22/8 22/8
اللاذقية 26/12 27/16 26/17
طرطوس 26/14 27/16 25/16
حلب 21/7 22/7 21/8
ادلب 20/8 21/8 20/7
دير الزور 22/10 22/11 21/12
الرقة 22/9 23/10 23/10

 

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