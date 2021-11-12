إيران: رفع الحظر الأمريكي نقطة بداية لمفاوضات فيينا

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن رفع الحظر الأمريكي اللا قانوني عن إيران هو نقطة بداية الجولة القادمة لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني ردا على سؤال حول إصرار الغرب على استئناف مفاوضات فيينا من النقطة التي انتهت عندها في الجولة السادسة في تصريح لوكالة ارنا.. أساس القضية التي نتحدث حولها هو خرق الاتفاق النووي من قبل الأمريكيين وتحديدا القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

واضاف باقري كني: إيران كانت ومازالت ملتزمة بالاتفاق وبناء على ذلك فإن القضية التي ينبغي البت فيها في مرحلة أولى هي إلغاء الحظر الأمريكي اللا قانوني ضد الشعب الإيراني ويجب أن تكون في جدول الأعمال.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته إلا أن الإدارة الأمريكية السابقة أعلنت في ال 8 من أيار العام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية.