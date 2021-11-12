انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 20ر1856 دولارا للأوقية بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم الأربعاء وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 90ر1857 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ تموز 2020 ما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 10ر25 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 90ر1081 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 91ر2048 دولارا للأوقية.