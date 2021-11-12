البرازيل تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بفوزها على كولومبيا

برازيليا-سانا

باتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال قطر 2022 قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية بعد فوزها اليوم على ضيفتها كولومبيا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ 72 من زمن المباراة.

وأصبحت البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022 بعد ألمانيا والدنمارك.

وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديا ل قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.