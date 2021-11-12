روسيا تكتسح قبرص في تصفيات كأس العالم 2022

موسكو-سانا

حقق منتخب روسيا فوزاً كبيراً على ضيفه القبرصي بسداسية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز أهداف منتخب روسيا كل من ألكسندر إيروخاين “هدفين” في الدقيقتين الرابعة و87 وفيدور سمولوف في الدقيقة 55 وأندري موستوفوي في الدقيقة 56 وأليكساي سوتورمين في الدقيقة 62 وأنتون زابولوتني في الدقيقة 82 وعزز بذلك منتخب روسيا صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب كرواتيا فيما يحتل منتخب قبرص المركز السادس برصيد خمس نقاط.