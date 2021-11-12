وزيرا الخارجية الإيراني والجزائري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة في اتصال هاتفي اليوم تعزيز العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء أن عبداللهيان أشاد خلال الاتصال الهاتفي بتصويت الحكومة الجزائرية ضد عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي لافتاً إلى أنها خطوة جديرة بالثناء والتقدير.

كما نوه عبد اللهيان بموقف الجزائر حول عودة سورية الى جامعة الدول العربية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري جدد في وقت سابق دعوته إلى عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية وقال إن بلاده “أكدت أنه حان وقت عودة سورية إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية”.

كما أشار عبد اللهيان إلى العلاقات السياسية الوطيدة بين إيران والجزائر معرباً عن أمله بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

من جهته أعرب الوزير الجزائري عن تطلع بلاده لنجاح المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل بين البلدين.

كما أشار الوزيران إلى التطورات الأخيرة على الساحة الليبية مع التأكيد على حل الأزمة فيه بمشاركة جميع أطياف الشعب الليبي وبعيداً عن التدخلات الأجنبية.