القبض على عصابة في حلب تمتهن تزوير الوثائق الرسمية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على عصابة تمتهن تزوير أوراق ووثائق رسمية وبيع الشقق السكنية والسيارات دون علم مالكيها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن شرطة منطقة جبل سمعان في حلب ألقت القبض على شخص لقيامه بإطلاق النار من بندقية حربية أثناء تشاجره مع أحد المواطنين حيث تمت مصادرتها وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على 153 حبة مخدرة وبالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي اعترف باشتراكه مع عدة أشخاص بتزوير وكالات وأوراق رسمية وبيع وشراء شقق سكنية وسيارات دون علم مالكيها بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه بدلالة المقبوض عليه تم توقيف مجموعة من الأشخاص المتورطين في القضية المذكورة وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم مبينة أنه تم حجز سيارة خاصة يستخدمونها في عمليات التزوير ومصادرة الأوراق والمستندات المزورة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.