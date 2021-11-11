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قوى العدوان السعودي ترتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف النار بالحديدة

2021-11-11

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودى ومرتزقتها 210 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم إن “الخروقات شملت تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس والدريهمي والجبلية والجاح و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والفازة  واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و37 خرقا بقصف مدفعي و149 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.

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