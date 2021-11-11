منتخب سورية لكرة القدم يتعادل مع نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم

الدوحة-سانا

تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره العراقي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الخامسة للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

بداية المباراة شهدت ضغطاً هجومياً حيث تمكن حارس مرمى منتخبنا خالد الحجي عثمان من التصدي لكرة كادت تكون هدفاً في الدقيقة 12 وتتالت الهجمات واستمر الحجي عثمان بإبعاد الكرات الخطرة لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة.

الضغط الهجومي ذاته فرض نفسه في الشوط الثاني وفي الدقيقة 80 افتتح منتخبنا التسجيل عبر عمر السومة من تسديدة قوية إثر تمريرة متقنة تلقاها من عمر خريبين ولم يمض سوى أربع دقائق حتى أدرك المنتخب العراقي التعادل بواسطة أمير العماري من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وبقي منتخبنا في المركز الأخير وأصبح رصيده نقطتين في المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الإيراني برصيد 13 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ 11 نقطة ثم منتخب لبنان بـ 5 نقاط فالمنتخب العراقي بـ 4 نقاط ثم الإمارات بـ 3 نقاط.

وضمت قائمة منتخبنا كلاً من خالد الحجي عثمان وعمرو ميداني وعمر خريبين وعمر السومة ومحمود المواس وثائر كروما وأحمد الأشقر وخالد كردغلي وفهد اليوسف ومحمد العنز ومؤيد الخولي.