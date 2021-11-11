إعلان تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم في مباراته مع نظيره العراقي

الدوحة-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم للرجال التشكيلة التي سيواجه بها منتخبنا نظيره العراقي في مباراتهما اليوم ضمن الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة اللاعبين.. خالد الحجي عثمان وعمرو ميداني وعمر خريبين وعمر السومة ومحمود المواس وثائر كروما وأحمد الأشقر وخالد كردغلي وفهد اليوسف ومحمد العنز ومؤيد الخولي.

ويخوض منتخبنا اللقاء في المجموعة الأولى بالدور الحاسم ولديه نقطة واحدة فيما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب لرصيد 13 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ 11 نقطة ثم منتخب لبنان بـ 5 نقاط فالإمارات والعراق بـ 3 نقاط لكل منهما.