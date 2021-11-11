مهندسة تحول مشروع تخرجها إلى ورشة حياكة وإنتاج خيوط

حلب-سانا

لم تكتف المهندسة فاتن درويش اختصاص ميكانيك بتقديم مشروع تخرجها المؤلف من آلة لحياكة وإنتاج الخيوط النسيجية والفوز من خلاله بجائزة الباسل الذهبية للإبداع والاختراع وإنما نجحت بتجسيده على أرض الواقع وتصنيع أربع آلات لإنتاج الخيوط النسيجية وحياكتها ضمن ورشة صغيرة خاصة بها ولتدخل من خلالها سوق العمل.

وتوضح المهندسة فاتن لـ سانا أنها تخرجت من كلية الميكانيك بجامعة حلب باختصاص غزل ونسيج وعملت جاهدة على تحويل مشروع تخرجها إلى أرض الواقع حيث شاركت في مشروع قفزة بجامعة حلب وكانت من العشرة الأوائل الفائزين بالمشروع وتمكنت من الحصول على المنحة المالية والبدء بتصنيع الآلات اللازمة لإنتاج الخيوط وعددها أربع آلات ووضعها ضمن ورشة صغيرة بحي ميسلون والانطلاق بالعمل بصناعة وحياكة الخيوط اللازمة للألبسة

الجاهزة ورباطات الأحذية منذ العام 2019 حيث تقوم بشراء خيوط البوليستر اللازمة للإنتاج من السوق المحلية وتعيد حياكتها وتصنيعها ومن ثم تسويقها.

وأضافت إنها لم تتوقف عن الإنتاج خلال جائحة كورونا وعمدت إلى تصنيع وحياكة خيوط الكمامات المستخدمة في تثبيت وارتداء الكمامة ووفرتها للسوق المحلية وبجودة عالية وحاليا تعمل على تطوير عملها والدخول في مجال طباعة وصباغة الخيوط.

وقالت إنها وبعد النجاح الذي حققته بعملها تدعو كل من تخرج من الجامعة إلى عدم التوقف عند الحصول على الشهادة فقط وانما الاعتماد على الذات والتأسيس الجيد لدخول سوق العمل والإنتاج وتحقيق الطموحات بما يسهم بدعم السوق المحلي وتطوير الصناعة.

قصي رزوق