تكنولوجيا عالية الدقة لعلاج أورام الدماغ في مؤتمر جراحي العصبية بدمشق

دمشق-سانا

شارك أطباء من أربع دول عربية مع جراحي عصبية سوريين خبراتهم في علاج أورام الدماغ بتكنولوجيا عالية الدقة وتثبيت الفقرات بتقنيات حديثة وتدبير حالات الصرع التي لا تستجيب للدواء.

وضمن فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين للرابطة السورية لأطباء الجراحة العصبية عرض اختصاصي جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور مازن سماحة من الأردن تكنولوجيا عالية الدقة لعلاج أورام الدماغ بجهاز (الغاما نايف) دون جراحة حيث يستهدف مكان الورم بتكنولوجيا الأشعة ثلاثية الأبعاد الموجهة وتعالجه بجلسة واحدة ودون تخدير مبيناً أن هذه التقنية طورت حديثاً لتستخدم مع طيف واسع من أمراض الدماغ وخاصة الأورام التي يصعب استئصالها جراحياً إضافة إلى علاج التشوهات الشريانية الوريدية وألم العصب الخامس.

ومن جامعة الزقازيق في مصر تحدث رئيس قسم جراحة الأعصاب الدكتور محمود طه عن طريقة جديدة لتثبيت الفقرات القطنية عن طريق التدخل المحدود والمحافظة قدر الإمكان على العضلات الموجودة في المنطقة وعدم إحداث إصابات بالغة بها والاقتصار على جروح صغيرة ما يسهم في الحد من الألم ويقصر فترة الاستشفاء.

ومن لبنان أوضح الدكتور مروان نجار طرق علاج حالات الصرع التي لا تستجيب للدواء ونسبتها من 30 إلى 40 بالمئة عبر تحديد البؤرة الصرعية لهذه الحالات واستئصالها جراحياً وهي طريقة مضمونة ونسب نجاحها تصل إلى 90 بالمئة في بعض الحالات.

ومن العراق استعرض الاختصاصي في جراحة الدماغ والحبل الشوكي الدكتور أسامة العوادي تطور الجراحة العصبية وأحدث تقنياتها.

ومن سورية تحدث اختصاصي الجراحة العصبية الدكتور طرفة البغدادي عن استئصال الأورام الصلبة داخل البطينات الدماغية بتقنية التنظير مؤكداً أهمية دراسة الحالة الصحية للمريض وتصنيفها ومن ثم الاختيار بين الجراحة التنظيرية أو المفتوحة كونها تشكل خطراً على بعض الحالات.

فيما تحدث أستاذ الجراحة العصبية في كلية الطب الدكتور جهاد عابدين عن التهاب فضاء الديسك وهو اختلاط يحدث لدى 5 بالمئة من عمليات الديسك القطني ومن أبرز أعراضه استمرار الألم لأشهر بعد الشفاء.

وفي تصريح لـ سانا بين رئيس الرابطة الدكتور وردان المير تامر أن المؤتمر يتيح تبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على أحدث مستجدات الجراحة العصبية في الدول العربية ويعزز عودة النشاط العلمي في سورية.

ويرافق المؤتمر الذي يعقد في شيراتون دمشق على مدى يومين معرض طبي يتضمن أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في الجراحة العصبية ومنتجات عدد من شركات الصناعات الدوائية.

راما رشيدي