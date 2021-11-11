توقيع عقود لتنفيذ عدة مشروعات في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

وقعت جامعة طرطوس في مقرها اليوم مع مؤسستي الإسكان العسكري والإنشاءات العسكرية ثلاثة عقود لتنفيذ خمسة مشاريع لصالحها لمدة 6 سنوات موزعة على مرحلتين.

وتضمنت الاتفاقية بناء كلية الطب البشري وساحة تجمع الكليات الطبية في الجزء الجنوبي من الموقع بمساحة 16800 متر مربع بكلفة تقديرية 40 مليار ليرة سينفذ من قبل مؤسسة الإسكان العسكري.

ويتضمن العقد الموقع مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية تنفيذ مقر رئاسة الجامعة ومكاتبها الإدارية والمكتبة العامة والمدرج الكبير على مساحة 20320 مترا مربعا بتكلفة تقارب 40 مليار ليرة إضافة إلى مشروع المشفى الجامعي والذي تتجاوز تكلفته 49 مليار ليرة بمساحة تبلغ 65900 متر مربع بسعة 250 سريرا.

وأوضح الدكتور محمد عباس ديوب رئيس جامعة طرطوس في تصريح للصحفيين أهمية هذه المشروعات للطلبة من أبناء المحافظة على اعتبار أنها ستوفر عليهم عناء السفر والتنقل إلى المحافظات الأخرى مع توفير ما يزيد على 3000 فرصة عمل لافتاً إلى أن المشفى التعليمي سيكون من المباني المتميزة وصرحا تعليميا لطلاب الدراسات العليا بمختلف الاختصاصات فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لمراجعيه.

بدوره بين المهندس إياد صالح مدير فرع مؤسسة الإسكان العسكرية بطرطوس أن المؤسسة كجهة منفذة ستعمل على وضع كامل إمكانياتها الفنية والبشرية لإنهاء المشروعات ضمن المدة العقدية ووضعها في الخدمة أمام أبناء المحافظة.

وأكد المهندس نوار عثمان مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بطرطوس أهمية هذه المشاريع من خلال تامين فرص عمل على مدى سنوات العقد الست.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام مؤسسة الإسكان العسكري ومحافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والكادر الإداري في الجامعة.