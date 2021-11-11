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حاجز للجيش يمنع رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي من دخول مدينة القامشلي

2021-11-11

الحسكة-سانا

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي عند دوار الوفاء ومنعه من دخول مدينة القامشلي بالحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن خمس آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي حاولت دخول مدينة القامشلي عبر دوار الوفاء فاعترضها عناصر الجيش العربي السوري عند حاجز رشو الواقع جنوب غرب المدينة وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من بواسل الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من المناطق التي تحتلها وأجبروها على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات احتلال على الأراضي السورية.

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