ريابكوف: نشاط السفن الأمريكية في البحر الأسود لعب بالنار

موسكو-سانا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف نشاط السفن الأمريكية في البحر الأسود بأنه لعب بالنار ومحاولة لاختبار قوة روسيا.

وخلال حديث مع الصحفيين اليوم نقلته وكالة سبوتنيك تساءل ريابكوف عما تفعله السفن الأمريكية في البحر الأسود على بعد آلاف الأميال من قواعدها مشيراً إلى أن “القول بأن هذا كله من أجل حرية الملاحة لا ينطلي على أحد لانه لعب بالنار ومحاولة أخرى لاختبار قوتنا”.

وأعرب عن قلق بلاده بشأن الوضع في البحر الأسود والاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو في هذه المنطقة.

وكان الجيش الروسي أعلن أمس الأول أنه يراقب باستمرار التحركات الأمريكية في منطقة البحر الأسود ويتخذ الإجراءات المناسبة.