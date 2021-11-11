جهود متواصلة لتأهيل عدد من الأحياء في حمص

حمص-سانا

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص أعمال تنظيف وصيانة عدة شوارع في الأحياء التي لا تزال تشهد عودة تدريجية للأهالي وتأهيل منازلهم المتضررة جراء الإرهاب.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في المجلس أشار إلى أن أعمال التنظيف تتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع لجان الأحياء حيث تمت المباشرة بتجريد حيي القرابيص والقصور والشوارع والأرصفة والاحواض الرصيفية من الأعشاب والأتربة والأوساخ وترحيل المخلفات والأنقاض الناتجة.

ولفت الصالح إلى أنه تم استكمال تجريد وتنظيف وإزالة الأعشاب والأتربة من شوارع الاهرام واتوستراد الستين وشارع المسعودي الواصل ما بين طريق حماة وساحة باب تدمر إضافة إلى شارع خالد بن الوليد وترحيل نواتج التجريد والقمامة والأنقاض في عدد من الأحياء.

وأشار الصالح إلى أن المديرية نفذت بالتعاون مع مديرية البيئة بحمص وعدد من الأهالي حملات نظافة في عدد من الأحياء وفي الشوارع المحيطة بالمدارس.

رشا المحرز