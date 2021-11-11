مصرع عشرة أشخاص في حادث تصادم شمال شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين شاحنة نقل بضائع وحافلة صغيرة في ولاية آسام شمال شرق الهند.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الشرطة المحلية قولها اليوم “إن شاحنة لنقل البضائع اصطدمت بحافلة ركاب صغيرة على طريق سريع في منطقة كاريمغانج بالقرب من مدينة ديسبور عاصمة الولاية ما أدى لمصرع عشرة أشخاص على الفور بينهم طفلان وخمس سيدات” فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة وقلة انتباه سائق الشاحنة.

وتعتبر حوادث الطرق المميتة شائعة في الهند بسبب الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق والقيادة المتهورة حيث يلقى نحو 150 ألفاً حتفهم سنوياً جراء ما يقارب نصف مليون حادث طرق في جميع أنحاء الهند.