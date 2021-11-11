زاخاروفا: لافروف لن يحضر اجتماع مكافحة كورونا

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف لن يشارك في الاجتماع الافتراضي الذي تنظمه واشنطن لمكافحة كورونا نظرا لصعوبات تنظيمية وجدول أعمال لافروف الضيق.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “تلقينا معلومات حول الحدث القادم في نهاية شهر تشرين الأول فقط وبحلول الوقت كان جدول عمل الوزير لافروف قد تم تنظيمه ما لم يسمح له بالمشاركة” مشيرة إلى أنه لا يمكن إرسال أي ممثل آخر عن الجانب الروسي باستثناء وزير الخارجية.

وأضافت زاخاروفا: “من جانبنا نستعد بنشاط للدورة الاستثنائية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف والمقرر عقدها من 29 تشرين الثاني وحتى الأول من كانون الاول في مجال الطوارئ الصحية” مشددة على أن موسكو تنطلق من حقيقة أنه على هذه المنصة الدولية الرئيسية للصحة العالمية حل قضايا مكافحة الوباء والتحديات المستقبلية للبشرية في مجال الطوارئ الصحية.