مركز للتمكين والريادة الطلابي في دمشق

دمشق-سانا

افتتح اليوم الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب مركز “التمكين والريادة الطلابي” في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق.

ويعنى المركز الموجود في الوحدة 18 للدراسات العليا بالمدينة الجامعية بإقامة دورات تدريبية مجانية للطلاب من أجل بناء قدراتهم ومهاراتهم في مجالات مختلفة لتعزيز فرصهم في سوق العمل بعد التخرج وردم الفجوة بين المناهج التعليمية واحتياجات السوق.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر أن الغاية الأساسية من المركز تقديم نموذج متطور ومتكامل لخدمة الطلاب في مجال الإرشاد الوظيفي والمهني سواء كانوا على مقاعد الدراسة أو خريجين وتمكينهم من بناء وتطوير مشاريعهم الخاصة وأفكارهم الريادية لتصبح مشاريع فاعلة على أرض الواقع تحقق طموحاتهم وتخدم المجتمع في الوقت ذاته.

وأشار العمر إلى أن اختيار مواضيع الدورات سيكون بناء على استطلاعات رأي الطلاب مبينا أن أولى الدورات انطلقت اليوم وتتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكل ما يتعلق بها من ناحية التمويل والاستمرار والمخاطر التي يمكن أن تواجه أصحابها.

رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب لؤي المنجد لفت إلى أن المركز يسهم من خلال الدورات التي سيقدمها في تحويل الطلبة والشباب من طالبي وظائف إلى خالقين لها ومساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف من الأعباء المادية المفروضة عليهم وعلى أسرهم وبالتالي تسهيل دخولهم إلى عالم ريادة الأعمال والنجاح في هذا المجال بأسرع وقت ممكن.

ويتيح المركز وفق مديرته الدكتورة ريم رمضان الفرصة للطلاب لحضور ورشات عمل ومحاضرات ونشاطات تساعدهم على تطوير مهاراتهم الفردية والشخصية المطلوبة لسوق العمل كما يقوم بتأمين فرص تدريب عملي للطلاب في شركات مختلفة “عامة وخاصة” إضافة إلى زيارات تعريفية للشركات مبينة ان المركز يستضيف محاضرين من مختلف القطاعات “بنوك وشركات هندسية وقطاع عام” للتحدث للطلبة عن الوظائف والمهن المختلفة والإجابة على استفساراتهم.

محمد عامر إدريس خريج كلية الاقتصاد قسم إدارة الأعمال وأحد المتدربين في المركز لفت إلى أهمية محاور الدورات المقدمة لكونها تسهم في تعميق خبرة الطلاب واطلاعهم على المفاهيم الحديثة والمهارات العملية في المجالات التي يرغبون بها.

ويوفر برنامج “ريادة الأعمال” في المركز التدريب على مهارات ريادة الأعمال وفترة حضانة بعد التدريب وكذلك منحة تمويل أولي تقدم للمشاريع المبتكرة فيما يساعد برنامج “الإرشاد المهني والأكاديمي” الطالب على الفهم الذاتي لإمكاناته في اتخاذ القرار المهني أو الأكاديمي المناسب له إضافة لإرشاده إلى وسائل البحث عن عمل عن طريق التشبيك مع مؤتمرات ولقاءات ومعارض وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

هيلانه الهندي