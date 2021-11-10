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الجزائر تجدد دعوتها لعدم التدخل في شؤون سورية الداخلية

2021-11-10

الجزائر-سانا

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمضان لعمامرة اليوم دعوته إلى عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن لعمامرة قوله: “الجزائر أكدت أنه حان وقت عودة سورية إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية” وأضاف: “نطمح إلى لم الشمل”.

ورحب لعمامرة بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق أمس معرباً عن أمله بأن تكون الزيارة فرصة لـ “إذابة الجليد”.

وكان لعمامرة أكد في آب الماضي أن بلاده تدعم طرح عودة سورية للجامعة العربية موضحاً أن هذه القضية تمثل موضوعاً أساسياً في التحضير للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر.

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