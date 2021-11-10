إخماد 7 حرائق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد فوج إطفاء اللاذقية اليوم 7 حرائق اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر الرائد مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية لمراسلة سانا أنه تم إخماد حريق عند معمل المعاكس قبل مفرق الشير وآخر بعد دوار الأزهري في مدينة اللاذقية وحريق بمنطقة البصة وآخر عند جسر المزيرعة وجميعها نشبت بأراض مزروعة بالقصب ومساحات من الأعشاب.

ولفت إلى أنه تم أيضا إخماد حريق مقابل فندق لاميرا ضمن المنطقة الأثرية أتى على مساحات كبيرة من الشجيرات والقصب وآخر قرب مدخل اللاذقية اندلع بمساحات من الأعشاب وحريق بمولدة كهربائية في منطقة القنجرة ضمن مدخل بناء.

صفاء علي