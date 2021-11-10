تطوير أنظمة عمل المصرف التجاري (رقم واحد) باللاذقية

اللاذقية-سانا

كشف مدير فرع المصرف التجاري (رقم واحد) باللاذقية جمال بعبع أن المصرف بصدد تطوير إمكانياته في الفترة القريبة المقبلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح بعبع لنشرة سانا الاقتصادية أن أعمال التطوير تشمل تركيب نظام مصرفي جديد سيكون على مستوى عال جداً سيسهم بحل جميع المشاكل التي يعاني منها المصرف سواء بقلة أرقام الحسابات أو البطء في تنفيذ بعض العمليات وهناك عمل وإصرار على إنجازها بأسرع وقت ممكن.

وحول موضوع الدفع الإلكتروني في المصرف لفت بعبع إلى أن المصرف في طور تطوير هذه الخدمة بشكل دائم وتجري عملية تحديث له لتنفيذ عمليات وخدمات أكثر في المستقبل مبيناً أن افتتاح مكتب للهجرة والجوازات في فرع المصرف التجاري رقم (4) باللاذقية سيسهم في تخفيف الضغط على المراجعين للمصرف وللهجرة والجوازات حيث سيصبح بإمكانهم دفع الإشعارات ضمن المكتب مباشرة.

وفيما يتعلق بالقروض التي يقدمها المصرف لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المحافظة بين بعبع أن المصرف بدأ بتقديم هذا الدعم منذ أكثر من شهرين وبسقف 500 مليون ليرة وبفائدة مخفضة مشيراً إلى أن القطاعات التي يشملها تتوزع على تربية الأبقار والدواجن وبعض الصناعات المحددة بينما يقوم المصرف بمنح قرض شراء بسقف 100 مليون وقرض شخصي بسقف 20 مليون ليرة اضافة الى حزمة كبيرة من الخدمات والمنتجات.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية