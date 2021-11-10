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إخماد حريق في الأراضي الزراعية لبلدة كفرام بريف حمص

2021-11-10

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة والأهالي حريقاً اندلع بأعشاب يابسة وأشجار زيتون وتفاح في الأراضي الزراعية لبلدة كفرام بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في أراضي بلدة كفرام وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وتعاملوا مع الحريق بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة والأهالي وتمكنوا من إخماده والقيام بعملية التبريد منعاً من تجدده.

وأشار عافل إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو دونمين مزروعين بنحو 50 شجرة زيتون وتفاح.

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