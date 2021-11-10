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زراعة السويداء تخطط لزراعة 3450 دونماً بالخضار الشتوية للموسم الحالي

2021-11-10

السويداء-سانا

اعتمدت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لزراعة 3450 دونماً من الخضار الشتوية للموسم الحالي وذلك في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح معاون مدير زراعة السويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن خطة زراعة الخضار الشتوية في السويداء تتضمن الفول والبازلاء والملفوف والقرنبيط والثوم والبصل والجزر ويبدأ تنفيذها خلال الأيام القادمة تباعاً ووفق كل نوع زراعي.

ولفت المهندس شهيب إلى أن أغلبية الخضار الشتوية تزرع مروية بالاعتماد على السقاية عبر الري بالتنقيط أو مياه الآبار.

وكانت خطة زراعة الخضار الشتوية بالسويداء الموسم الماضي بلغت 2860 دونماً والمساحات المزروعة 3790 دونماً فيما وصل الإنتاج منها إلى 3854 طناً.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية

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