حلج 500 طن من أقطان دير الزور والرقة بمحلج العاصي بحماة وعملية التوريد مستمرة

حماة-سانا

بلغت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج العاصي بحماة منذ بدء عمليات الحلج مطلع الشهر الجاري ولغاية تاريخه نحو 500 طن من إجمالي الكميات المستلمة من المحافظات الشرقية والبالغة 1140 طناً.

وأوضح مدير المحلج ياسر حلبية لنشرة سانا الاقتصادية أن نواتج عمليات الحلج شملت 280 طن بذور صناعية و 200 طن قطن محلوج والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية مشيراً إلى أن عملية حلج الأقطان تتم من خلال ثلاث ماكينات حلج وبطاقة تصل إلى نحو 60 طناً يومياً يمكن زيادتها لاحقاً إلى كمية أكبر إذا اقتضت الحاجة.

وقال حلبية إن عمليات استلام الأقطان المحبوبة تستمر من المحافظات الشرقية حيث بلغت الكميات المستلمة 780 طناً من فلاحي محافظة دير الزور و 400 طن من الرقة لافتا إلى أنه يتم تخزين نواتج الحلج في مستودعات مخصصة لهذا الغرض على أن يتم شحنها لاحقاً إلى شركات الغزل والنسيج ومعامل الزيوت بمختلف المحافظات.

وكان محلج العاصي بحماة قد استلم الموسم الماضي نحو 3890 طناً من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظات الشرقية تم حلجها بالكامل.

نشرة سانا الاقتصادية