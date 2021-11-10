ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم بعد أن رفعت الولايات المتحدة قيود السفر وعلامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار أو 1.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 84.78 دولاراً للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار أو 2.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 84.15 دولاراً للبرميل وهذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ الـ 26 من تشرين الأول.

وقفز سعر برنت لأكثر من 60 في المئة هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولاراً للبرميل في الـ 25 من تشرين الأول مدعوما بتعافي الطلب وتقييد تحالف أوبك بلس للإمدادات.