باريس تدعو إلى حل سريع لملف الصيد مع لندن

باريس-سانا

دعت فرنسا اليوم إلى إيجاد حل سريع للخلاف الدائر بينها وبين المملكة المتحدة بشأن تراخيص الصيد.

ونقلت فرانس برس عن سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون قوله في تغريدة له عبر تويتر بعد لقائه نظيره البريطاني المكلف بريكست ديفيد فروست “تبقى فرنسا منفتحة على الحوار لكن يجب إيجاد حل سريع لصيادينا تطبيقاً لاتفاقياتنا”.

وأكد بون خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية أنه “لم نتوصل بعد إلى حل” مؤكداً “سنواصل هذا النقاش في الأيام المقبلة مع أمل ضئيل وسندعم الصيادين على أي حال حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر” في إشارة ضمنية إلى التهديدات التي لوحت بها باريس مؤخراً مثل منع مراكب الصيد البريطانية من تفريغ حمولتها في الموانئ الفرنسية أو تعزيز الرقابة الجمركية على جميع الشاحنات التي تصل إلى فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد المملكة المتحدة بإجراءات انتقامية اعتباراً من الأول من الشهر الجاري في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.