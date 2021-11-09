نفحات تشرينية… أمسية شعرية في ثقافي العدوي

دمشق-سانا

شكلت المواضيع التي قدمت ضمن الأمسية الشعرية في المركز الثقافي العربي بالعدوي مزيجاً من الإبداع الشعري العمودي والنثري وتنوعت القصائد والنصوص ما بين الوطنية والوجدانية والعاطفية والغزلية.

واستهلت الأمسية الشاعرة رود مرزوق بقصيدة نفحات تشرينية من البحر الكامل ثم قامت بتقديم باقي الشعراء المشاركين تباعاً.

الشاعرة إيمان بركات قرأت على مسامع الحضور ثلاثة نصوص نثرية تنوعت ما بين الوطني والوجداني والغزلي.

وقدمت الشاعرة جدعة أبو فخر قصائد عمودية موزونة تنوعت مواضيعها بين الوطني تحدثت فيها عن الشهيد والوطن إضافة إلى نصوص وجدانية.

وكان للشاعرة إيمان موصللي حضور في النص النثري الذي تنوعت مواضيعه بين الوطني والغزلي والوجداني.

وألقى الشاعر أيهم الحوري قصائد زجل متنوعة المواضيع ما بين الوطني والغزلي والعاطفي.

وتخلل الأمسية طرح اسئلة للشعراء عن مضمون كتاباتهم وإبداعاتهم الشعرية ضمن حوار مفتوح.

وقالت مديرة المركز الثقافي العربي بالعدوي ريم طيلوني في تصريح لمراسل سانا إن الأمسية نثرت حروفها ومعانيها التي استلهمها الشعراء من روح تشرين الذي سيبقى معيناً لا ينضب للإلهام ويسافر بنا إلى عالم تجليات أنوار السمو والنفحات مؤكدة أن دور المركز الثقافي احتضان ونشر الإبداع في سبيل صون وهج الحرف العربي والارتقاء بالذائقة الأدبية والنهوض بفنون الأدب كافة.

هادي عمران