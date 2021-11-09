الصحة العالمية تحذر من نقص هائل في المحاقن الطبية عام 2022

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من احتمال حدوث نقص حاد في المحاقن الطبية يصل إلى مليارين في العام القادم 2022 نتيجة حملات التحصين ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤولة في المنظمة ليزا هيدمان قولها في مؤتمر صحفي “إنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لكورونا كوفيد 19 يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن” معربة عن قلقها من احتمال وجود نقص في المحاقن المخصصة للتطعيم ما سيؤدي بدوره إلى مشكلات خطيرة مثل إبطاء نتائج جهود اللقاح على مستوى العالم.

وحذرت هيدمان من التأخير في عمليات التلقيح الروتينية جراء النقص في المحاقن ما سيؤثر على الصحة العامة لسنوات مقبلة داعية البلدان إلى التخطيط ودراسة حاجاتها من المحاقن في وقت مبكر لتجنب حالات الاحتكار والشراء بدافع الذعر.

ووفق إحصاء أعدته فرانس برس تم إعطاء أكثر من 7.25 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى العالم أي بما يعادل ضعف عدد عمليات التلقيح الروتينية التي تعطى سنوياً وبالتالي تم استخدام ضعف عدد المحاقن.