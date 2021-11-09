فيفا يحدد موعد حفل جوائز أفضل اللاعبين لعام 2021

زيورخ- سانا

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موعد حفل جوائز “ذا بيست” السنوي لتقديم جائزة أفضل لاعب في العالم.

ووفق بيان نشره “فيفا” على موقعه الرسمي فإن موعد حفل جوائز “الأفضل” سيكون في الـ 17 من كانون الثاني 2022 بمقر الاتحاد في مدينة زيورخ السويسرية تماشياً مع إجراءات الصحة العامة.

وسيفتح باب التصويت في الـ 22 من تشرين الثاني الجاري ويغلق في الـ 10 من كانون الأول القادم وسيتم الإعلان عن المرشحين خلال الفترة القادمة.

ويتنافس على جائزة أحسن لاعب لهذه السنة كل من الإيطالي جورجيني والفرنسي نغولو كانتي والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محزر والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن “ذا بيست” هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المنقضي.