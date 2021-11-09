طيران العدوان السعودي يجدد استهداف الأحياء السكنية اليمنية

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية اليمنية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر أمنى يمنى قوله إن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية الجوبة وست غارات على مديرية صرواح إضافة غلى غارتين على مديرية مدغل فى محافظة مأرب كما شن ثلاث غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة إضافة إلى غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وآخريين على منطقة البقع قبالة نجران.

ويواصل النظام السعودى عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.