31 طالباً أندونيسيا يغادرون إلى سورية لإكمال دراساتهم

جاكرتا-سانا

أعلنت رابطة خريجي بلاد الشام الأندونيسية إرسال 31 من طلابها إلى سورية من أجل إكمال دراساتهم في معاهدها.

ووفق وكالة انتارا الأندونيسية أعرب رئيس الرابطة أحمد فاطر حنبلي خلال وداع الطلبة عن امتنانه وشكره الكبيرين للحكومة السورية على الثقة التي منحتها تجاه الرابطة في عملية اختيار الطلاب المؤهلين لمواصلة تعليمهم في سورية.

وأشار حنبلي إلى أنه تم إرسال 62 طالباً للدراسة في معهد الشام الدولي ومجمع الشيخ أحمد كفتارو في العام الحالي.

من جانبه أشار القائم بأعمال السفارة السورية في جاكرتا عبد المنعم عنان إلى عمليات التشويه التي يتعرض لها الدين الإسلامي من قبل جماعات إرهابية عميلة للمخابرات الغربية بهدف تدمير البلدان الإسلامية لافتا في هذا الصدد إلى مجريات الأحداث في أفغانستان والصومال والعراق ومؤخراً ليبيا وسورية وغيرها من الدول.

ودعا عنان إلى التنبه لما يحاك للإسلام من فتن وأفكار ظلامية وضرورة التصدي لها بالوعي والمعرفة مشيرا إلى أن الإرهابيين لم يلحقوا الدمار سوى بالبلدان الإسلامية ولم يحصل أن استهدفوا يوماً العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة لأنهم يعملون لخدمة الأجندة الإسرائيلية والأمريكية.

من جانبه أشار مدير عام التربية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية الأندونيسية إلى أن اندونيسيا بلد متنوع وتسعى جاهدة للحفاظ على تنوعها وتقاليدها.

حضر مراسم توديع الطلاب إضافة إلى القائم بأعمال السفارة السورية مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة ناهض محايري والمفتش العام بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الأندونيسية اللواء مارتينوس حوكوم ومدير إدارة شؤون التربية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية الأندونيسية وعدد من المسؤولين الأندونيسيين.