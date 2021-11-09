النفط يقترب من 84 دولاراً مع زيادة توقعات الطلب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولاراً للبرميل اليوم محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وذلك مع رفع الولايات المتحدة قيود السفر وظهور إشارات على انتعاش اقتصادي بعد جائحة كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر خام برنت ارتفع 50 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 83.93 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة أمس وزاد الخام الأمريكي 41 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 82.34 دولاراً بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة أمس.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61 بالمئة هذا العام وسجل 86.70 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.