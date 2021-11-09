انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات الروسية

موسكو – سانا

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات الروسية إليها عبر خط الأنابيب يامال.. أوروبا.

ووفقاً لوكالة نوفوستي الروسية تراجعت العقود الآجلة لشهر كانون الأول المقبل بنسبة 3.9 بالمئة إلى 911.6 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفي بداية التعاملات اليوم سجلت العقود قراءة دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وذكرت شركة الطاقة الألمانية أن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا زادت بنحو الضعف اليوم بعد أن شهدت انقطاعات خلال الأيام الماضية.

ويمر خط أنابيب الغاز يامال.. أوروبا عبر أراضي روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا بطاقة تبلغ 32.9 مليار متر مكعب سنوياً.