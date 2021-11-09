السورية للتجارة في السويداء تطرح منتجات من شركة بردى

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء اليوم طرح تشكيلة من البرادات والغسالات من منتجات الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” وذلك في مجمعي المزرعة وآذار.

وأوضح مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا أن البرادات المطروحة بحجمين وأن فرع المؤسسة بدأ أيضا بطرح تشكيلة من السجاد الصوفي في مجمع المزرعة من منتجات معمل السويداء بقياسات مختلفة وبسعر قدره للمتر الواحد 55 ألف ليرة إضافة إلى تشكيلة من المدافئ الكهربائية بأسعار تتراوح بين 21 ألفاً و600 ليرة و152 ألفاً و700 ليرة وذلك حسب القياس والنوع.

ولفت غانم إلى مواصلة فرع المؤسسة بيع الزيت والمواد التموينية عبر البطاقة الالكترونية مع التحضير حالياً لتوسيع تشكيلة المواد الغذائية المعروضة في مختلف الصالات بمناطق المحافظة.