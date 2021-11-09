اختصاصي نسائية يدعو الحوامل والمرضعات إلى الحصول على لقاح كورونا

حمص-سانا

دعا الدكتور فادي معلوف اختصاصي الأمراض النسائية بمشفى الباسل في كرم اللوز بحمص النساء الحوامل والمرضعات واللواتي يخططن للحمل أو يتعالجن من أجل الخصوبة إلى الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا تجنبا للإصابة بالفيروس أو انتقال العدوى.

وأوضح معلوف في تصريح لمراسلة سانا أن اللقاح لا يؤثر على الرضاعة الطبيعية أو الخصوبة أو الحمل وأن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لديهن نسبة أعلى لدخول العناية المشددة لحاجتهن للتهوية والأكسجة الغشائية خارج الجسم كما أنهن أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات بالحمل خلال الثلث الأخير من مدة الحمل مقارنة بالثلث الأول.

وبين معلوف أن أعراض الإصابة بالفيروس وشيوعها عند الحوامل تختلف عن غيرهن من النساء بسبب حدوث تغيرات في الجهاز المناعي ما يعرضهن للإصابة بالفيروس بشكل أكبر وتظهر الأعراض على الحوامل بسعال وحمى وعسرة تنفسية وفقدان حاسة الشم والتذوق وإسهال وآلام عضلية حيث تشكل زيادة الوزن والسمنة ووجود أمراض مزمنة سابقة قبل الحمل كارتفاع الضغط وربو حمل وسكر من أهم عوامل الخطورة لدخول الحوامل المصابات إلى المشفى.

وحول آثار الإصابة بفيروس كورونا على الجنين أوضح معلوف أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس بالانتقال العامودي وبغض النظر عن مسار الولادة أكانت قيصرية أم طبيعية حيث تحدث العدوى من خلال مصل الأجنة المشيمة مشيراً إلى أن الأطفال الذين احتاجوا حاضنة أكثر عرضة للإصابة ويوصى بالرضاعة بغض النظر عن حالة الأم مع الالتزام بارتداء الكمامة ونظافة اليدين والتعقيم.

وبين معلوف أنه يتم تشخيص مرض كورونا أثناء الحمل عن طريق تحليل “بي سي آر” والتحاليل المخبرية الطبيعية لمتابعة الحالة داعيا إلى غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون وعدم التواصل مع الاشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم واستخدام منديل ورقي عند السعال والعطاس والتخلص منه وتعقيم الأسطح بشكل متكرر والتزام المنزل في حال حدوث رشح وقطع الصلة بين اليد والوجه.

رشا المحرز