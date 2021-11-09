السباح ليث عبود… تميز محلي وطموح بالميداليات على المستوى الخارجي

اللاذقية-سانا

يطمح السباح ليث عبود للانضمام إلى المنتخب الوطني وتمثيل سورية في البطولات الخارجية القادمة ليرفع علم سورية على منصات التتويج.

عبود 15 عاماً يعد واحداً من الخامات المتميزة بالسباحة في اللاذقية حيث حصد العديد من الميداليات الذهبية في البطولات المحلية رغم قصر عمره التدريبي.

وفي تصريح لـ سانا قال عبود: “تعلقت بالسباحة منذ صغري ومع مرور الوقت تعلمت فنون هذه الرياضة تحت إشراف المدرب صلاح زيدان وتوجت بالميداليتين الذهبيتين في بطولتي المحافظة والمدارس العام الماضي وذلك ضمن منافسات فئة الناشئين بمسابقتي 100 متر حرة و100 متر صدر وانضممت بعدها إلى منتخب المحافظة”.

وأضاف عبود: “شاركت هذا العام مع منتخب الناشئين خلال المعسكر المغلق الذي جرى بمدينة الأسد الرياضية كما حققت أرقاماً جيدة ببطولة اللاذقية فسجلت 58 ثانية بمسابقة 100 متر حرة و20ر1 دقيقة بمسابقة 100 متر صدر.

ويأمل عبود بأن تكون الميداليات البراقة على المستوى الدولي من نصيبه في المشاركات القادمة حيث أكد استعداده لبذل أقصى جهوده للوصول إلى المستوى الذي يؤهله للوجود في صفوف المنتخب الوطني باستحقاقاته الخارجية.

بدوره لفت مدرب منتخب اللاذقية محمد زيدان إلى المهارات المتميزة التي يتمتع بها اللاعب عبود حيث تعول خبرات السباحة في المحافظة كثيراً على تحقيقه أرقاماً متميزة في بطولاته القادمة.