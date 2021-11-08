خطيب زادة ينتقد مواصلة سياسات أميركا المناهضة لإيران

طهران-سانا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مواصلة الولايات المتحدة سياسات فرض إجراءات الحظر ضد بلاده.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن خطيب زادة قوله في مؤتمر صحفي اليوم رداً على ادعاءات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن إيران ما زالت غير راغبة بالعودة للاتفاق النووي ومتى عادت ستعود بلاده، إنه على أميركا أن تعلم بأنها ليست عضواً في الاتفاق النووي وهي تتابع إجراءات الحظر التي فرضتها الإدارة السابقة بل أضافت إليها أيضاً”.

وأضاف خطيب زادة ” أن أميركا ما زالت لم تتخل عن نهجها الأحادي وما لم يتغير هذا السلوك فلن يحدث تغيير في المحادثات النووية في فيينا” داعياً الولايات المتحدة للعودة عن الطريق الخاطئ لإجراءات الحظر الظالمة التي فرضتها بعد خروجها من الاتفاق النووي وأن تعطي الضمان بألا تستهزئ مجدداً بالقوانين الدولية.

وفي رده على سؤال حول المحادثات النووية في فيينا القادمة قال “خطيب زادة” إن أميركا ليست عضواً في الاتفاق النووي وأن طريقها يمر بداية من اطمئنان إيران ومجموعة أربعة زائد واحد من رفع الحظر موضحاً أن المفاوضات ستبدأ في الموعد المعلن عنه.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أمس الأول أن أمريكا غير مؤهلة للتفاوض مع بلاده بشأن الاتفاق النووي مع استمرارها في انتهاج سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والإرهاب الاقتصادي.