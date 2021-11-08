أمسية شعرية للشاعرين صالح هواري وسليمان السلمان

دمشق-سانا

تميزت الأمسية الشعرية للشاعرين صالح هواري وسليمان السلمان بجنوح قصائدها إلى الحداثة لناحية الصور المدهشة والرموز الشفافة.

كما اتسمت الأمسية التي استضافها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بحملها هموم المجتمع والوطن لناحية المضمون بأسلوب الشعر الموزون الذي كان الركيزة في تجربة هذين الشاعرين.

وقدم الأمسية الشاعر بلال أحمد الذي عرض لهموم الشعر والشعراء خصوصاً والأدب عموماً في زمننا الحالي جراء ظروف الحياة وغياب جمهور القصيدة.

الشاعر سليمان السلمان شارك بمجموعة من القصائد التي لامست مشاعر المواطن السوري بعد تبعات الحرب الاقتصادية عليه إضافة إلى نصوص موزونة حملت الهموم الوطنية والعربية ولامست القضية الفلسطينية.

الشاعر صالح هواري شارك بمجموعة من القصائد الجديدة التي حملت جانب الطرافة إضافة إلى حملها هموم المجتمع والإنسان وتمسكها بفلسطين قضية العرب الأولى.

كما قدم هواري عدداً من النصوص والقصائد العاطفية التي حملت هموم المرأة والرجل العربي.

هادي عمران