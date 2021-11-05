الأهلي يهزم الزمالك بمواجهة الديربي المصري

القاهرة-سانا

حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.

وقلص الزمالك النتيجة بتسجيله هدفاً في الدقيقة الـ 51 عن طريق مصطفى فتحي ورد الأهلي بهدفين متتاليين عن طريق المالي أليو ديانغ بالدقيقة الـ 53 ومعلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65.

وسجل الزمالك هدفه الثاني في الدقيقة الـ 80 من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد ثم سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليتقاسم الصدارة مع بيراميدز فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط في المركز الثالث.