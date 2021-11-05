مسؤول إيراني: الفشل عنوان الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

طهران-سانا

اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن الفشل هو العنوان الأنسب للاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة داعياً في الوقت نفسه إلى اليقظة في مواجهة تهديدات واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن جلالي قوله في كلمة اليوم “إن الإخفاقات المتكررة للاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة هي علامة على سوء تقدير الولايات المتحدة”.

وأشار جلالي إلى تغير طبيعة التهديد الأمريكي ضد إيران وقال “إن العدو ينتهج استراتيجية تجنب التورط في الحرب معنا وأخذ يلجأ للحرب الهجينة واستخدام مجالاتها التكنولوجية حيث تجري الحملات على مستوى البنية التحتية ومن خلال استخدام الشبكات الاجتماعية القابلة للاختراق” مشدداً على ضرورة الدقة واليقظة وأخذ هذه التهديدات على محمل الجد كعناصر أساسية لا يمكن تجاهلها.