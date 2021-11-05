الصين تجدد رفض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

جددت الصين رفضها التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

ونقلت شينخوا عن تشو فنغ ليان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني قوله رداً على دعم بعض المسؤولين الأمريكيين مشاركة تايوان في منظومة الأمم المتحدة إنه “لا يمكن لتايوان أن تكون عضواً في الأمم المتحدة أو أي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بما ذلك منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف المتحدث إن قرار الأمم المتحدة رقم 2758 حل بشكل نهائي مسألة تمثيل الصين فيها وفي المؤسسات الدولية الأخرى من الناحية القانونية والسياسية والإجرائية مشددة على أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها.

وحث تشو الحكومة الامريكية على وقف جميع التصريحات والتصرفات التي تحرض وتدعم (استقلال تايوان) واتخاذ إجراءات ملموسة للالتزام بمبدأ الصين واحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة.

وعبرت الصين عن رفضها ومعارضتها الشديدة للمناقشات الأمريكية التايوانية حول مشاركة تايوان في أنشطة الأمم المتحدة الشهر الماضي.