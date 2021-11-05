الاحتلال الأمريكي يدخل تعزيزات كبيرة إلى قاعدته العسكرية في التنف

حمص-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكية رتلاً عسكرياً كبيراً يضم ناقلات شاحنات تحمل أسلحة وذخائر وعتاداً لوجستياً إلى قاعدتها العسكرية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة لـ سانا أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكية مكوناً من 26 آلية وشاحنة محملة بأسلحة وذخائر وعتاد لوجستي دخل خلال الساعات الماضية إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف.

وبينت المصادر أن الرتل الذي يعد الأكبر من نوعه ويصل خلال السنوات الأخيرة إلى التنف دخل الاراضي السورية قادماً من الأراضي الأردنية عبر ممرات كانت قوات الاحتلال أوجدتها منذ احتلالها للمنطقة قبل عدة سنوات لدعم التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في منطقة التنف وتأتمر بأمرتها.

وأعلن مسؤولون أمريكيون في العشرين من الشهر الماضي أن قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية استهدفت بعدة صواريخ من طائرات مسيرة.

وأنشأت قوات الاحتلال الامريكي قاعدة عسكرية في منطقة التنف منذ العام 2014 بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي فيما أكدت الوقائع لاحقاً أن الاحتلال الأمريكي اتخذ من قاعدته تلك منطلقاً لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة أصلاً وتلك التي قام بجلبها وتجميعها من مناطق مختلفة إلى منطقة التنف ومن بينها مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في منطقة البادية السورية.