السفارة الروسية ببرلين: إعلام الغرب يثير مزايدات غير صحيحة

برلين-سانا

أعلنت السفارة الروسية في برلين اليوم العثور على أحد دبلوماسييها متوفياً بالقرب من مقر السفارة مشيرة إلى أن ما تثيره بعض وسائل الإعلام الغربية حول هذه الحادثة “مزايدات غير صحيحة على الإطلاق”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية في السفارة قولها “إن السفارة الروسية في ألمانيا لن تعلق على هذا الحدث المأساوي لأسباب أخلاقية”.

وقالت السفارة الروسية في بيان لاحق “وقع الحادث المأساوي مع دبلوماسي روسي في الـ 19 من تشرين الأول 2021 وكل الإجراءات المتعلقة بإرسال جثة الدبلوماسي إلى وطنه تم الاتفاق عليها على الفور مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الطبية المختصة في ألمانيا وفقاً للأعراف القائمة”.

وأضافت أن “ما ظهر في بعض وسائل الإعلام الغربية في سياق هذا الحادث المأساوي نعتبره مزايدات غير صحيحة على الإطلاق”.

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية زعمت أن الدبلوماسي المتوفى كان ضابطاً في هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ومن أقارب ضابط مخابرات رفيع المستوى.