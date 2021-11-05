مقتل مسلح وإصابة 3 من ميليشيا قسد بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قتل مسلح وأصيب ثلاثة آخرون من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف دورية تابعة للميليشيا في بلدة الجوادية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية لمراسلة سانا إن الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة دورية تتبع لميليشيا “قسد” قرب أحد الحواجز التابعة لها عند المدخل الجنوبي لبلدة الجوادية ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين.

وقتل مسلحان وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” في الـ 20 من الشهر الفائت بهجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا عند صوامع تل علو بالقرب من قرية أم كهيف في ناحية اليعربية بريف الحسكة.