بيل غيتس: الإرهاب البيولوجي سيجعل العالم أكثر سوءاً

موسكو-سانا

حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من احتمال تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المنتشرة حالياً، متوقعا أن يكون وضع العالم في المستقبل أكثر سوءاً.

ووفقا لصحيفة كومسومولسكايا برافدا أكد الملياردير ضرورة أن تقوم الدول بإنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة، معتبراً هذه الطريقة هي فقط ستمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي.

ودعا غيتس منظمة الصحة العالمية إلى النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية وكذلك القضاء على عواقبها.