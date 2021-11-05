وفيات وإصابات جديدة بكورونا في المكسيك والصين وألمانيا

عواصم-سانا

سجلت المكسيك 244 حالة وفاة و3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث احصائيات موقع وورلد ميترز العالمي.. بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المكسيك ثلاثة ملايين و818216 والوفيات 289131 حالة.

وفي الصين سجلت اللجنة الوطنية للصحة 78 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي في البر الرئيسي 97605 في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الالماني للأمراض المعدية ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أربعة ملايين و709488 بعد تسجيل 37120 إصابة جديدة فيما بلغ إجمالي الوفيات 96346 بعد الاعلان عن 154 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.