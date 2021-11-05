الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بينما يستمر الجو بارداً نسبياً خلال الليل وخاصة في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…