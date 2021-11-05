دراسة تحذر من اختفاء عدد من الدول

لندن-سانا

نشرت صحيفة إكسبريس البريطانية تقريراً حذر من أن الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى اختفاء العديد من الدول بسبب ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المسألة تشمل الأقاليم التي يمكن أن تتأثر بتغير المناخ وهي كيريباتي وتوفالو وجزر مارشال”.

من جهتها قالت بيلينيزا ألوفا منسقة شبكة العمل المناخي وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية في كيريباتي: “نحن لا نتحدث عن أحداث لمرة واحدة.. نحن نتحدث عن ظاهرة طبيعية تهدد بابتلاع منازلنا” داعية بلدان العالم إلى اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وكان علماء المناخ أشاروا مراراً إلى الحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة على الأرض في حدود درجة ونصف من أجل التخفيف من الآثار السلبية للاحتباس الحراري وتحقيقا لهذه الغاية وقعت أكثر من 190 دولة على اتفاق باريس عام 2015 الذي يشمل خطة عمل لتحقيق هذا الهدف.