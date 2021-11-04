مسرحية (حلم رجل ضاحك) تختتم مهرجان مونودراما الشباب

حلب-سانا

أسدل اليوم الستار على عروض مهرجان مونودراما الشباب الثالث بالعرض الأخير “حلم رجل ضاحك” المأخوذ عن رواية للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي ومن إخراج حسام الدين خربوطلي على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب.

وأوضح محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية في تصريح لمراسلة سانا أن مخرج العمل استطاع أن يقتطع من رواية المؤلف الروسي مقطعا ويعده اعدادا جميلا نال استحسان الحضور الذين صفقوا بحرارة تأكيدا على جمالية العرض وأهميته لافتا إلى أن العمل جار لتقديم كل ماهو مفيد وجميل للارتقاء بالمسرح في مدينة حلب على مستوى الساحة الثقافية.

وبين مخرج العمل أن فكرته تتحدث عن رجل ينهر فتاة صغيرة في قارعة الطريق ويندم على ذلك ثم يقرر الانتحار فيحلم أنه انتقل إلى أرض ثانية خالية من أي تلوث أو أي خطيئة وبطريقة ما يزرع الخطيئة في الارض الثانية.

وفي ندوة حوارية تلت العرض اثنت الممثلة ايمان الغوري على عرض “حلم رجل ضاحك” مشيرة إلى تكامله من ناحية العناصر الموظفة بشكلها الصحيح.

وسيتم اعلان نتائج المهرجان ضمن حفل خاص في الـ 6 من الشهر الجاري.

زينب شحود